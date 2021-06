È molto facile stilare l’albo d’oro del GP del Sachsenring recente: si prende il nome di Marc Marquez, lo si inserisce nella lista dei vincitori e dei poleman nelle ultime 7 occasioni ed il lavoro è concluso. Ha sempre guidato una Honda, quindi anche l’albo d’oro dei costruttori è fatto. Anzi, aggiungiamo tra le vittorie di Marquez le due in Moto2 ed una in 125cc per arrivare a fare conto tondo (10) e per la Honda aggiungiamo i tre successi di Pedrosa dal 2010 al 2012, così anche per il team giapponese arriviamo a 10. Per entrambi si tratta quindi dell’appuntamento che, più di ogni altro, affrontano con un "fattore campo" dalla loro parte, ma allo stato attuale è molto difficile immaginarli sul gradino più alto del podio. Le straordinarie sequenze succitate infatti si scontrano inevitabilmente con le altre sequenze, meglio note come digiuni, che sia per Marquez che per Honda hanno raggiunto livelli record. Per la Honda il triste aggiornamento dei digiuni record di vittorie e podi ha già raggiunto e superato da qualche gara il peggior valore dallo storico 1982, quando fecero esordire la NS500 subito vincente con Spencer, ed ora è a 21 gare consecutive senza vittorie e 11 senza podi.