Quello del Sachsenring è il suo regno: ha sempre vinto nelle ultime 7 edizioni del GP Germania in MotoGP, conquistando tra l'altro anche la pole. E anche i suoi rivali come Quartararo, Mir e Zarco in conferenza non hanno avuto dubbi: Marc Marquez è tra i favoriti del weekend. Lui resta cauto: "Nel test di Montmelò ho avuto la possibilità di girare tanto, è stato fondamentale, sono riuscito a concentrarmi sulle sensazioni che provavo sulla moto ottenendo buoni risultati. Non dico che sia arrivato il momento buono per me per vincere o tornare sul podio, ma dico che posso cercare di avvicinarmi ai migliori". In un weekend speciale come questo Marquez scenderà in pista con un casco inedito, dallo stile vintage.