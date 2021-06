Il pilota, oggi in Moto2, debutterà nel 2022 nella classe regina dopo l'accordo tra il Team Gresini e Ducati per il progetto ufficializzato nella settimana del GP di Germania: "E' un sogno che si realizza, bellissimo. E poi correre con una Ducati, mi batte forte il cuore ". Sarà compagno di squadra di Enea Bastianini. Il Motomondiale è in Germania: tutto il weekend è in diretta sul canale 208 di Sky

È un Di Giannantonio particolarmente carico quello che si appresta a vivere il weekend del GP di Germania: oggi è stato annunciato il ritorno del team Gresini in MotoGP , dal 2022 sarà impegnato nella principale classe del Motomondiale insieme a Ducati, con una a line-up tutta italiana formata proprio da Fabio Di Giannantonio e da Enea Bastianini. "Sapere di essere in griglia MotoGP l'anno prossimo è una cosa bellissima, è un sogno che si avvera per chi come me corre fin da bambino. E sapere, poi, di farlo con una Ducati, mi fa battere forte il cuore ", dichiara Di Giannantonio ad Antonio Boselli.

"Ducati il massimo per qualsiasi pilota italiano"

"Ducati è la moto miei sogni, d'altronde penso sia così per tutti gli italiani, è l'aspirazione di tutti i motociclisti. Sto vivendo un sogno, sono emozionatissimo", aggiunge Di Giannantonio. Il pensiero va poi subito a Fausto Gresini, che aveva voluto fortemente questa avventura: "Se lui fosse ancora qui con noi sarebbe tutto un po' più bello, oggi. Voleva tutto questo quanto me, il team, la famiglia, abbiamo spinto tutti tanto e il fatto di correre con una Casa così grande come Ducati è un traguardo importante". Di Giannantonio-Bastianini ancora insieme: era già successo nel 2016, quando correvamo in Moto3 sempre con Gresini Racing. Questa volta, però, c'è una grande differenza, la categoria: "Ci conosciamo da quando siamo piccoli, ho iniziato a 6 anni e c'era anche lui in pista, poi ci siamo ritrovati nel 2016 e ora saremo in MotoGP con gli stessi colori, è bellissimo, abbiamo un grande rapporto, ci divertiremo", conclude Di Giannantonio.