Ottime notizie per il team Suzuki: Alex Rins ha ottenuto il via libera dai medici per tornare in pista questo weekend. Il pilota spagnolo affronterà dunque l'ottavo GP della stagione dopo aver saltato il GP di Catalunya a causa dell'infortunio al polso destro, causato dalla caduta in bicicletta nel corso di un allenamento del 3 giugno, proprio al Montmeló. Il dottor Xavier Mir gli aveva riscontrato la "frattura articolare del radio destro con una leggera scomposizione e una forte infiammazione", per cui in seguito Rins si è sottoposto a un intervento chirurgico a Barcellona presso l’Hospital Universitari Dexeus, dove gli sono state fissate anche due viti. Due giorni dopo ha iniziato la riabilitazione, ora è pronto per tornare in pista. "Sto abbastanza bene. Sento ancora un po' male quando muovo il polso, ma proverò a dare tutto", ha spiegato Rins attraverso un comunicato della Suzuki.