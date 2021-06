Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, commenta l'accordo tra Gresini Racing e Ducati per il 2022: "Ci sarebbe piaciuto continuare insieme, anche per avere quattro moto in MotoGP. Non è stato possibile, evidentemente dobbiamo diventare più appetibili". Sui test di Dovizioso il 23 e il 24 giugno: "A un certo punto chiederemo ad Andrea cosa vuole fare, con la massima serenità, io vorrei che lui fosse dei nostri in qualche modo, ci farebbe comodo anche da tester"

Dal 2022 le strade di Aprilia e Gresini Racing si separeranno. Una collaborazione durata sette anni, che però non si rinnoverà nel prossimo Mondiale, che vedrà nascere un nuovo team indipendente: la Gresini Racing parteciperà al campionato MotoGP con la Ducati, con Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio come piloti. Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, commenta così al microfono di Sandro Donato Grosso la fine del rapporto con la Gresini Racing al termine della stagione 2021: "Facciamo un grande in bocca al lupo al team Gresini per il progetto con Ducati. Non possiamo dimenticare tutti gli anni fatti insieme, c’è una grande storia dietro. Tuttavia dobbiamo restare concentrati, perché prima di tutto dobbiamo finire questo campionato, c’è ancora tanto lavoro da fare insieme. Ci sarebbe piaciuto continuare insieme, anche per avere quattro moto in MotoGP. Non è stato possibile, evidentemente dobbiamo diventare più appetibili come moto, è uno stimolo in più per noi".