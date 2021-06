Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, anticipa la data dell'accordo con VR46: "Mancano pochissimi dettagli, aspettiamo mercoledì 23 giugno per l'annuncio. Definiremo le ultime cose qui al Sachsenring con Domenicali. Potremo raccogliere i dati di 8 moto in MotoGP, mantenendo nella famiglia Ducati i piloti che ci piacciono. Valentino Rossi nel team VR46? Sarà la squadra a decidere i piloti, qualunque scelta prenderanno sarà la migliore per loro, e quindi anche per noi". Marini e Bezzecchi due possibili nomi