Sabato complicato per le Yamaha al Sachsenring. La casa giapponese ha portato una sola moto in Q2: non succedeva da Aragon 2018, quando l'unica Yamaha in Q2 fu quella di Vinales. Proprio Maverick è stato questa volta invece il peggiore tra i piloti Yamaha nelle qualifiche del GP Germania: partirà 21° (penultimo). Soltanto Quartararo è riuscito a qualificarsi per il Q2, chiudendo le qualifiche al 2° posto. Per quanto riguarda invece le due moto del team satellite Petronas, Rossi scatta 16° e Morbidelli partirà 18°. Valentino resta comunque ottimista nella sua analisi delle qualifiche: "È stata una giornata migliore rispetto a venerdì. Siamo riusciti a migliorare il passo e il feeling con la moto. Nelle prove soffrivo tanto nel terzo settore, mentre in qualifica sono andato meglio. Partirò 16°, potevo fare un pochino meglio, però è molto difficile in questa pista, siamo tutti molto vicini, siamo tutti veloci, ci sono anche altri top rider in fondo alla griglia, è stata dura. Sarà importante capire quali saranno le condizioni in gara per fare la giusta scelta con le gomme".