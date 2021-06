In Germania il pilota della Ducati Pramac conquista la sua sesta pole in carriera, poi cade, per fortuna senza conseguenze. La stessa cosa era successa in F1 a Leclerc con la Ferrari nelle qualifiche dell'ultimo GP di Monaco. Mentre a Le Castellet, Mick Schumacher finisce a muro dopo aver conquistato per la prima volta in carriera il Q2

MOTOGP: GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV