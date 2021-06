Super domenica di motori su Sky Sport: si comincia con il Motomondiale, in Germania è in programma l'ottavo appuntamento della stagione. Gara di Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 e MotoGP alle 14, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno, su TV8 e in streaming su NOW. Poi toccha alla F1: GP di Francia in diretta alle 15 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno

Mentre gli Azzurri di Mancini allo stadio Olimpico di Roma alle 18 sfidano il Galles nell'ultima partita del gruppo A (match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football), l'Italia dei motori punta a un ruolo da protagonista con gli appuntamenti di MotoGP (in Germania) e F1 (in Francia), entrambi da vivere live su Sky. Il Motomondiale va di scena al Sachsenring: ci sono due Case italiane in prima fila in MotoGP, Ducati (in pole con Zarco) e Aprilia (3° in griglia con Espargarò). Gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno (201), su TV8 e in streaming su NOW (il servizio in streaming di Sky), preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12:20). La Ferrari punta alla rimonta a Le Castellet: Sainz 5° e Leclerc 7°, in pole c'è Verstappen. GP di Francia al via alle 15, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno.

Due Ducati nelle prime 4 posizioni

In MotoGP sorpresa sarà Zarco con la Ducati del team Pramac a scattare dalla pole al Sachsenring, grazie al tempo di 1:20.236, alle sue spalle il leader del Mondiale Quartararo (Yamaha) e Aleix Espargarò. (Aprilia). La Ducati ufficiale di Miller parte dalla seconda fila davanti a Marc Marquez (Honda) e Oliveira (KTM). Decimo al via Bagnaia, miglior italiano delle qualifiche. La gara della top-class sarà alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno (canale 201), su TV8 e in streaming su NOW. Ma il programma sul canale 208 si aprirà con la Moto3 (al via alle 11), seguita dalla Moto2 (alle 12:20).

Il programma del GP di Germania LIVE su Sky Sport MotoGP