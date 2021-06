Libere 4 LIVE, alle 14.10 la caccia alla pole

Rossi, che ha iniziato la settimana del Sachsenring con il 21° posto dopo le prime due prove libere, ieri non ha nascosto la sua amarezza: "Dopo un 2020 atipico quest'anno pensavo di poter ambire a qualcosa di più, puntavo a lottare con continuità per la top five e nei giorni giusti per il podio, i risultati sono peggiori del previsto. Non mi dà gusto arrivare 16°, è chiaro". VALE TRA PRESENTE E FUTURO