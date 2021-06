In Germania atto di forza di Marc Marquez, che dopo 581 rompe il digiuno con la vittoria e trionfa su uno dei suoi circuiti preferiti. E' il suo 11° successo sul circuito tedesco in tutte le classi. Alle sue spalle Oliveira (reduce dal 1° posto del GP di Catalunya) e Quartararo. 5° Bagnaia, autore di una grande rimonta IL GP - LE LACRIME - L'INTERVISTA Condividi:

A Valencia 2019 l'ultima vittoria, a Jerez 2020 la caduta che lo ha tenuto fuori 9 mesi, il 20 giugno al Sachsenring il ritorno al successo: GP da urlo per Marc Marquez in Germania. Partito dalla quinta posizione in griglia, l'otto volte campione del mondo spagnolo al secondo giro è già al comando. Nella prima parte della gara lotta con Aleix Espargarò, poi si fa sotto Oliveira, ma nonostante un paio di errori nel finale Marc riesce a spuntarla, andando a tagliare il traguardo per primo. Marc a quel punto si lascia andare e, commosso, si gode la festa al box Honda.

Nel trionfo di Marc c'è anche qualche goccia di pioggia, che bagna il tracciato al 9° giro. "Quando l'ho vista mi sono detto 'E' la tua gara, devi provarci' e l'ho fatto fino alla fine. Rispetto al pilota, questa vittoria è più importante per l'uomo Marc. Il pilota non è ancora lo stesso di prima, vedremo se in futuro potrò tornare a guidare come voglio io. È stato un periodo duro, un momento così non si supera da solo: per questo ringrazio i dottori, la Honda e la mia famiglia". Marquez ringrazia anche Doohan, rivelando a Sky: "L'ho chiamato, mentre mi parlava chiudevo gli occhi e rivedevo tutto il mio percorso. Mi ha aiutato molto".