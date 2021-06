Ping-pong tra costruttori ad Assen: Yamaha e Honda si alternano in modo perfetto. Rossi ha collezionato 8 vittorie in carriera sul circuito olandese: nessuno come lui. Marquez cerca conferme dopo la vittoria del Sachsenring: i numeri fanno ben sperare il suo team, Marc in Olanda chiude tra i primi tre da 10 edizioni consecutive. La gara domenica alle 14 live su Sky. F1 in Austria: GP alle 15 in diretta su Sky

Marquez: ennesimo banco di prova

di Guido Meda

Marquez, le lacrime di un uomo nuovo

Per Marc Marquez il confronto tra le sue prestazioni attuali e quelle precedenti all’infortunio di Jerez 2020 è una costante che lo perseguita in ogni pista del motomondiale, e diventa più ingombrante nei tracciati in cui non si è corso nel 2020, come ad Assen. Marc qui va a podio da 10 edizioni consecutive: si parte dal successo in 125cc nel 2010, passando per altre due vittorie in Moto2 e sette podi consecutivi in MotoGP, incluse due vittorie nel 2014 e 2018. Saprà mantenere questo ritmo? Questo è uno dei 5 circuiti in cui è sempre andato a podio in MotoGP con Sachsenring (8 volte), Indianapolis (3), Buriram (2), Laguna Seca (1).