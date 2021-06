Pablo Nieto, team manager dell'Aramco Racing Team VR46 ha annunciato quando verrà definita la coppia di piloti per la MotoGP 2022: "Stiamo lavorando, in Austria diremo il nome del secondo". Paolo Ciabatti, Ducati Corse Sporting Director: "Dal punto di vista tecnico il team avrà a disposizione una moto ufficiale. Per il secondo pilota una 2021 con gli ultimi aggiornamenti. Rossi? Sì, sarebbe bello". La MotoGP corre in Olanda nel fine settimana: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)