Alle 17, su Sky Sport MotoGP, appuntamento con “Max 50” per celebrare il 50° compleanno di Max Biaggi, intervistato per l’occasione da Guido Meda. Il quattro volte campione del mondo della 250 – e due volte con la SBK - parlerà dei momenti fondamentali della sua carriera, ricca di vittorie, di momenti entusiasmanti e di ricordi. Un Max a cuore aperto per una ricorrenza davvero importante

I 50 ANNI DI MAX BIAGGI - MAX 50 SU SKY: GUIDA TV