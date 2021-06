Il Motomondiale si prende una pausa: concluso il GP d'Olanda (vinto da Qartararo davanti a Vinales e Mir), ora tutti in ferie fino alla settimana del 7-8 agosto, quando in Austria scatterà il GP di Stiria. Ferme le moto, dunque, ma non il mercato: in particolare, gli ultimi rumors riguardano il futuro di Vinales. Secondo le testate AS e Dazn Spagna, Maverick Vinales potrebbe separarsi consensualmente dalla Yamaha a fine 2021, quindi con una stagione di anticipo, e tra le sue destinazioni ci sarebbe l'Aprilia. Il commento proprio dell'Amministratore delegato della Casa di Noale, Massimo Rivola, intervistato da Antonio Boselli a ridosso della gara di Assen: "L'abbinamento Aprilia-Vinales sarebbe bellissimo, ma non so se lui sia veramente sul mercato. Se dovesse esserlo faremo certamente del nostro meglio, ma ci sono prima tanti 'se' da sistemare. Stiamo alla porta, vedremo. Credo che non si possa non considerare, eventualmente, un pilota di talento come lui, secondo me è uno dei più forti in griglia, mi piacerebbe parecchio, non lo nascondo".