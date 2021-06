Vinales-Yamaha, i retroscena della separazione

Il rapporto tra Vinales e Yamaha sarebbe troppo deteriorato per rimanere insieme. Si va verso una rescissione consensuale a fine stagione. Una separazione già sfiorata nel 2019, quando il pilota era vicino a firmare per Ducati. Adesso invece è l'Aprilia che avrebbe già pronto sul tavolo un contratto per Maverick: lo spagnolo ritroverebbe Aleix Espargaró, dopo l'esperienza insieme alla Suzuki nel 2015 e nel 2016. In questo modo Morbidelli potrebbe essere promosso nel team ufficiale Yamaha VINALES PRONTO A RESCINDERE Condividi:

Nelle ore in cui la Yamaha festeggia una doppietta con Fabio Quartararo davanti a Maverick Vinales, il suo ufficio comunicazione sarebbe impegnato a redigere un comunicato destinato a diventare storico. Riguarda la rescissione consensuale del contratto con Maverick a fine stagione. Strano, per alcuni versi incomprensibile, ma il rapporto tra Vinales e Yamaha sarebbe davvero troppo deteriorato per rimanere insieme.

L'accordo sfumato con Ducati nel 2019 l'intervista Vinales: "Sono molto lontano dal mio potenziale" Stava già succedendo a fine 2019, quando Vinales era vicino a firmare per Ducati prima di essere convinto - in extremis - dalla famiglia radunata in Qatar (dove Maverick si era anche trasferito) e dai vertici di Yamaha una volta volato in Giappone. Una palpabile freddezza di Vinales sul podio nei confronti del compagno di squadra e del team manager Meregalli fa il paio con la frase "Sono molto lontano dal mio potenziale, con questo ho detto tutto" rilasciata a noi di Sky. Il resto sono i rumors che, amplificandosi e trovando conferme, sono diventati notizia.

L'offerta dell'Aprilia l'ipotesi Rivola: "Mi piacerebbe avere Vinales in Aprilia" Vinales lascia senza avere un altro contratto firmato, ma di fatto l’offerta Aprilia sarebbe lì sul tavolo ad aspettare solo la sua firma. Lo vorrebbe Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia. L’eventuale arrivo di Maverick farebbe piacere anche ad Aleix Espargaró: i due spagnoli hanno già corso insieme in Suzuki. Inoltre se lo meriterebbe la casa di Noale, dopo tanti sacrifici per costruire una squadra vera.