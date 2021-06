Essendo partito dalla pole, Vinales non è pienamente soddisfatto del 2° posto nella gara di Assen: "Sono contento, soprattutto per la seconda parte di gara, ma mi aspettavo molto di più. L'importante comunque è essere salito sul podio e aver fatto un weekend così bello". Riguardo ai rumors sul suo futuro, Maverick risponde: "Sono molto lontano dal mio potenziale, con questo ho detto tutto"

Dopo aver conquistato una pole da record, Vinales si aspettava di salire sul gradino più alto del podio ad Assen. Sarebbe stato il modo migliore per mettere da parte un periodo difficile, culminato nell’ultimo posto nel GP Germania una settimana fa. Nonostante il secondo posto in Olanda sia un risultato importante, nonostante rappresenti un grande riscatto, Maverick vede il bicchiere mezzo vuoto. "Sono contento, soprattutto per la seconda parte di gara, ma mi aspettavo molto di più – spiega lo spagnolo, intervistato da Sandro Donato Grosso al termine del GP Olanda –. Il secondo posto non è male, è un buon risultato. Dopo aver sorpassato Bagnaia sono riuscito a tenere un buon ritmo. Ho provato a prendere Quartararo, ma non ho avuto abbastanza giri per riuscirci".