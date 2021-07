Una settimana fa con un ritmo devastante Quartararo sul tracciato olandese vinceva il nono GP della stagione, lasciandosi alle spalle Vinales e Mir. Un atto di forza importante in chiave Mondiale, per permettere al Diablo di allungare in vetta. Godetevi lo spettacolo del backstage: da quando il francese della Yamaha taglia il traguardo alla festa al box Yamaha. Il Motomondiale torna nel weekend del 7-8 agosto con il GP di Stiria, live su Sky

