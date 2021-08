La decisione di Valentino: il programma su Sky

Giovedì 5 agosto, alle 16:15, Rossi annuncerà in conferenza quale sarà la sua scelta per il futuro. A prescindere dalla decisione di continuare o meno a correre nel 2022, si tratta comunque di un momento importante nella carriera di Valentino, che Sky vuole farvi vivere con una programmazione speciale

Rossi ha convocato per giovedì 5 agosto alle 16:15 una conferenza stampa per rivelare quale sarà la decisione sul suo futuro . A prescindere da quale scelta prenderà Valentino, si tratta inevitabilmente di un momento di svolta nella carriera del campione di Tavullia. Il numero 46 ha davanti a sé due strade : lasciare a fine 2021 il Motomondiale dopo 26 stagioni in sella, oppure proseguire con una nuova avventura professionale. Per farvi seguire al meglio questa conferenza straordinaria, Sky ha realizzato una programmazione speciale per voi .

Come seguire la conferenza di Rossi su Sky

Tutto è partito dalla nota ufficiale della Dorna, che nella mattina di giovedì 5 agosto ha comunicato che Valentino Rossi parlerà in conferenza stampa alle 16:15 per rivelare quale sarà il suo futuro. Sarà possibile seguire l'evento in diretta dalle 16 su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Sul web il racconto in tempo reale con il liveblog di skysport.it. La conferenza integrale di Valentino sarà riproposta in replica alle 22 su Sky Sport 24, oltre ad essere trasmessa più volte nel canale dedicato alle due ruote Sky Sport MotoGP. L'hashtag per interagire sui nostri canali social è #VR46Decision.