Attraverso una nota ufficiale, la Dorna ha comunicato che Valentino Rossi parlerà in conferenza stampa alle 16:15 per rivelare quale sarà il suo futuro. Sarà possibile seguire l'evento in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Sul web il racconto in tempo reale con il liveblog di skysport.it

Valentino Rossi lo aveva detto: "Dopo la pausa estiva, comunicherò la mia decisione sul futuro". Il campione di Tavullia è stato nuovamente di parola. Ancora prima di tornare in pista per il primo dei due appuntamenti in programma in Austria, il numero 46 rivelerà quale sarà la sua scelta per il futuro. Lo farà nel corso di una conferenza stampa straordinaria, convocata per le 16:15, come diffuso da una nota della Dorna. Ricordiamo che Rossi ha firmato un contratto di un anno con Petronas per il Mondiale 2021, che rappresenta la sua 26^ stagione nel Motomondiale, di cui 22 in top class: a 42 anni, si tratta di un record assoluto.