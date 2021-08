Malagò: "Rossi tra i più grandi atleti di sempre"

"Valentino Rossi è in assoluto uno dei più grandi atleti , non solo italiani, ma di tutti i tempi e di tutti gli sport. Ha preso la prima medaglia 25 anni fa, per lo sport è qualcosa di impressionante, non possiamo che essergli grati". Lo ha detto a "Timeline", su Sky TG24, il presidente del Coni, Giovanni Malagò , commentando l'annuncio del Dottore sul ritiro a fine stagione.

"Abbiamo 387 sport da offrirgli". E poi il tweet...

"Non mi sembra però che ci abbia mentito o stupito - ha aggiunto sorridendo - perché ha detto che non correrà più con la moto. Magari correraà con qualcos'altro, noi abbiamo 387 sport da offrirgli, magari ne trova un altro giusto". Poi un messaggio su Twitter dello stesso Malagò: "Semplicemente unico. Per quello che hai vinto, per le emozioni che ci hai regalato, per la storia che hai scritto. Nove titoli iridati, unico pilota ad aver vinto in 4 classi differenti: hai inorgoglito lo sport italiano conquistando il mondo. Eternamente grati, Valentino Rossi!".