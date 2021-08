Difficile per le persone al fianco di Valentino metabolizzare la sua decisione di ritirarsi a fine anno, come sottolinea a Sky il braccio destro del Dottore, Alessio 'Uccio' Salucci, poco più di un'ora dopo la conferenza con cui Rossi ha annunciato la sua decisione: "Sono molto emozionato. Conosco la scelta di Vale da qualche giorno, ma una cosa è saperlo, l'altra è quando Vale la rivela a tutto il mondo...Non mi aspettavo mi facesse tutto questo effetto. Ho provato a parlargli anche questa mattina in aereo, ma non ha funzionato...". "Lo vedo tranquillo, questo mi fa stare bene, significa che ha fatto la scelta giusta. Ho valutato tra me e me di spingere perché continuasse, ma poi ho pensato che non fosse giusto perché rispettarlo significa anche questo, non andare mai contro le sue idee. E' la fine di un capitolo importante della MotoGP. Non la fine del tutto perché il suo team andrà avanti, idem l'Academy, e poi lui stesso andrà avanti: un po' con le moto (lo vedo sempre più attento nei nostri progetti), oltre a proseguire con le macchine. Ovunque porterà la sua gioia nel correre, guidare e andare forte", aggiunge 'Uccio'.