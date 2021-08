Marco Bezzecchi primo, con caduta . Il week end della Moto 2 parte all’insegna dell’italiano del team Sky VR46 che ha dominato il primo giorno di libere in Austria. La scivolata nel finale del secondo turno (perdita d’anteriore alla curva 1) non ha cambiato nulla per fortuna. Il romagnolo è partito fortissimo mettendosi dietro i protagonisti del campionato: Gardner terzo dopo un avvio meno scoppiettante del solito, Lowes quarto e Raul Fernandez il fenomenale rookie in lotta per il titolo con l’australiano, nono nella combinata. Marco ha imposto il suo ritmo fin dal mattino, ma al pomeriggio è caduto perdendo una decina di minuti al box per sistemare la moto. Tornato in pista a due minuti dal termine ha chiuso la FP2 in dodicesima posizione, senza compromettere nella classifica provvisoria.

Bene Dalla Porta, giornata no per 'Diggia'

Giornata positiva in generale per gli italiani; bene Dalla Porta che ha trovato subito il passo giusto piazzandosi al settimo posto, mentre Vietti e Arbolino cercavano di risalire la classifica dei tempi per mettere un piede dentro la qualifica di sabato pomeriggio (senza passare dalla Q1). Ce l'hanno fatto a tempo quasi scaduto, Vietti prendendosi il decimo posto, il milanese il tredicesimo. Stefano Manzi era invece già al sicuro, pur perdendo qualche posizione nel finale (si è classificato comunque dodicesimo). Giornata no per Di Giannantonio che al netto del diciottesimo posto rimediato, non è apparso però troppo preoccupato. Gli altri italiani: Bulega ventitreesimo, Montella ventiseiesimo, Baldassarri trentesimo e ultimo. Qualche caduta, Navarro per esempio in FP2, non ha guastato un clima sereno, nonostante l’incubo della pioggia che aleggiava sul circuito e che potrebbe rimettere di nuovo tutto in discussione già da sabato.