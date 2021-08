Espargaró: "Correre con Vinales sarebbe un sogno"

Espargaró ha chiuso 3° nella classifica combinata dopo le prime due sessioni di prove del GP Stiria. Un risultato che conferma la crescita dell'Aprilia, squadra che ha attirato le attenzioni di molti piloti in vista del 2022. Aleix: "A me piacerebbe molto correre con Vinales, non solo perché è un mio amico, ma soprattutto perché ho visto la sua telemetria: conosco il tuo talento, è impressionante quanto è forte. Potremmo finalmente lottare per il Mondiale, sarebbe un sogno"

Dopo l’annuncio della separazione tra Vinales e la Yamaha al termine del Mondiale 2021, il nome del pilota spagnolo è stato più volte accostato all’Aprilia per la stagione 2022. Maverick ritroverebbe l’amico Aleix Espargaró: i due hanno corso insieme in Suzuki nel 2015 e nel 2016. E sono proprio i risultati incoraggianti portati da Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori che hanno focalizzato l’attenzione di molti sull’Aprilia. Nelle prove libere del venerdì del GP Stiria, Aleix Espargaró ha chiuso 3° nella classifica dei tempi combinati. "Il mio compagno di box per il 2022? Ho sempre detto che andrebbe bene puntare su un rookie veloce, perché abbiamo visto che ci sono stati rookie che sono andati molto bene da subito – spiega Aleix Espargaró a Sky dopo le prove libere al Red Bull Ring –. In Aprilia siamo in un momento di crescita, ma senza essere ancora una moto vincente. Quindi quello che ci serve è un pilota di grande esperienza, come Andrea Dovizioso che sta lavorando con il nostro test team. L’ipotesi di correre insieme a Vinales? A me piacerebbe molto, non solo perché è un mio amico, ma soprattutto perché ho corso con lui: ho visto la sua telemetria, conosco il tuo talento, è impressionante quanto è forte. Avere due piloti forti nella nostra squadra, con l’Aprilia che potrebbe finalmente lottare per il Mondiale, sarebbe un sogno".