Nel giorno della ripresa del Motomondiale dopo la pausa estiva, aggiornamenti dall'Austria sul futuro di Petrucci: "Con KTM nelle scorse settimane non c'è stato il confronto che ci aspettavamo, non rispondono al telefono...Vedremo come evolveranno le cose questo weekend. C'è l'ipotesi Superbike con Ducati, correre in moto resta la cosa che mi piace di più, ma prima vorrei fare chiarezza con KTM", ha spiegato Danilo a Sandro Donato Grosso

