Suzuki, primi giri con il nuovo abbassatore

Sul circuito austriaco del Red Bull Ring debutta il primo prototipo del nuovo abbassatore della Suzuki: si aziona con una piccola leva meccanica di colore azzurro, che si trova nella parte bassa del semi manubrio sinistro. Mir: "Grande differenza", Rins: "Subito meglio in frenata".

Novità in casa Suzuki, che ha iniziato il sabato al Red Bull Ring con il 5° posto di Mir e il 13° di Rins nel terzo turno di prove libere. Ieri sera è arrivato il nuovo abbassatore posteriore, uno per pilota: nella terza sessione è stato utilizzato prima da Mir (che lo ha testato dall'inizio alla fine) e poi da Rins , che ha iniziato ad usarlo dopo il primo run. Si aziona con una piccola leva meccanica di colore azzurro, che si trova nella parte bassa del semi manubrio sinistro .

"Con il dispositivo la moto impenna molto meno , dal punto di vista fisico la fatica per tenere basso l'anteriore si riduce e sento maggiore spinta in accelerazione . Questo probabilmente ci permetterà anche di giocare di più con l'elettronica. Considerando che si tratta solo del primo prototipo credo che il team abbia svolto un grande lavoro".

Rins: "Subito vantaggi in frenata"

"Devo ancora abituarmi e coordinarmi al meglio tra accelerazione e attivazione della leva. Non è un problema, dobbiamo solo accumulare giri in più per poi configurare definitivamente questo dispositivo. Per ora mi sento meglio in frenata, questo è già evidente"