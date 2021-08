Questo weekend anche Superbike e DTM

Superbike

Tutto pronto per il debutto a Most: la guida TV

Anche la Superbike in pista tra venerdì 6 e domenica 8 agosto su Sky Sport Action per il Round della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale: a raccontarvi tutto saranno come sempre Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Ma c'è spazio anche per il DTM, in azione sul tracciato di Zolder, in Belgio, per il terzo atto della serie automobilistica per vetture turismo. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 agosto alle ore 13.30 su Sky Sport Arena, telecronaca affidata a Biagio Maglienti.