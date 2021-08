Martin: "Avrei voluto vincere davanti a Gresini"

Martin è uno dei tanti talenti lanciati da Gresini. Lo spagnolo, nel giorno della sua prima vittoria in MotoGP, dedica un pensiero al manager scomparso lo scorso 23 febbraio: "Avrei voluto che Fausto fosse qui a vivere questo momento. Si è fidato molto di me, mi ha dato un’opportunità". Sul suo cambio di mentalità: "La MotoGP mi ha portato a rallentare un po', soprattutto dopo la caduta di Portimao. Prima invece non me ne fregava niente e spingevo sempre a tutto gas"

La vittoria di Jorge Martin nel GP Stiria riporta subito alla mente il nome di Gresini. Sul casco dello spagnolo c’è la scritta di Fausto Gresini , con cui nel 2018 Jorge conquistò 7 vittorie e il Mondiale in Moto3, spiccando definitivamente il volo. Martin è uno dei tanti talenti scoperti e lanciati da Gresini nel Motomondiale. Il pilota della Pramac non dimentica quello che Fausto ha fatto per lui. È riconoscente, e nel giorno della sua prima vittoria in MotoGP rivolge un pensiero al manager scomparso lo scorso 23 febbraio: " Avrei voluto che Fausto fosse qui, a vivere insieme questo momento . Si è fidato molto di me, mi ha dato un’opportunità, quando stavo per andare a casa. Spero che adesso riposi in pace, e che possa aver visto questa vittoria da lassù".

"Adesso quando guido sono più calmo"

Martin, nell’analizzare il successo in Stiria, spiega come il suo stile di guida e la sua mentalità da pilota sia cambiata dopo la caduta di Portimao e il conseguente infortunio (fratture a malleolo e metacarpo, con conseguente operazione): "La MotoGP mi ha portato a rallentare un po', soprattutto dopo la caduta di Portimao. Quando inizio i turni, in particolare il venerdì, sono molto calmo in pista, vado piano, provando a capire dove è il grip. Quando poi ho finalmente tutto chiaro, allora a quel punto posso spingere. Prima invece non me ne fregava niente e spingevo sempre a tutto gas. Adesso non voglio farmi male, anche perché in MotoGP se cadi ti fai davvero male".