Maverick Vinales non parteciperà al GP dell'Austria, seconda prova consecutiva della MotoGP a Spielberg. La decisione, presa per motivi disciplinari, è stata annunciata dalla Yamaha con un comunicato ufficiale e s'inserisce in un contesto che aveva già portato alla rottura tra le parti (Vinales ha un accordo con Aprilia). La squadra giapponese, dopo l'analisi della telemetria, ha ritenuto che nella scorsa gara lo spagnolo abbia operato sulla moto in modo irregolare (pericoloso) con azioni che non è stato in grado di giustificare. Tra queste, l'essersi ritirato un giro prima della fine per poi mettersi davanti al box e apire il gas volontariamente. Nessun provvedimento è stato preso al momento per i GP successivi. Vinales non verrà sostituito in Austria.