Valentino Rossi commenta le voci che parlano di un possibile addio al Motomondiale da parte della Petronas: "Sento le notizie, ma non so nulla di ufficiale. Nel team è tutto normale. Oggi siamo andati in difficoltà con pista umida, speriamo di avere condizioni ideali sabato. Ho sentito Morbidelli, sta lavorando tanto per recuperare"

Valentino Rossi , al termine della giornata di libere nel GP d'Austria, commenta le voci sul futuro della Petronas , che potrebbe lasciare il Motomondiale : "Sento le notizie ma di ufficiale non so niente - ha detto a Sky Sport -. Penso che parleranno nei prossimi giorni o la prossima gara, ma sinceramente nel team è tutto normale . Quindi speriamo che riescano a continuare anche con Moto2 e Moto3 ".

"Con pista umida andiamo in grande difficoltà"

"Stamattina mi sono sentito abbastanza bene - ha detto Valentino - Sono stato più veloce della settimana scorsa, come succede quasi sempre nella seconda gara tutti vanno più forte, anche perché stamattina le condizioni della pista erano già buone, quindi abbiamo fatto già un po’ di lavoro per la gara. Le sensazioni non erano male. Invece nel pomeriggio il turno delle FP2 è stato molto più particolare, perché è piovuto forte ma è rimasto molto caldo. Dopo un quarto d’ora c’era già la riga asciutta. Fino a quando rimane tutto bagnato noi andiamo decentemente, invece quando la pista diventa umida e va verso l’asciutto andiamo in grande difficoltà. Per domenica speriamo che sia o tutto asciutto o tutto bagnato".