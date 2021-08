Dopo essere stato sospeso dalla Yamaha, Vinales ha ricevuto diversi messaggi di solidarietà sui social. Aleix Espargaró, amico e collega in Suzuki nel 2015 e nel 2016: "Non mollare mai". Scott Redding: "Rispetto per Vinales. Non arrenderti, è una prova di vita. Ci sarà un punto di svolta e le cose andranno per il verso giusto. Non lasciarti abbattere, chiudi gli occhi e pensa a tutte le cose incredibili che hai realizzato nella vita con le corse e al di fuori delle corse"

Maverick Vinales, dopo essere stato sospeso dalla Yamaha per motivi disciplinari (avrebbe svolto operazioni irregolari nel GP di Stiria, mettendo in pericolo lui e gli altri piloti, oltre a danneggiare il motore), ha ricevuto diversi messaggi di solidarietà da colleghi, tifosi e personaggi del mondo dello sport. Fra questi spiccano i post di Aleix Espargaró e Scott Redding. Il pilota dell’Aprilia (suo compagno in Suzuki nel 2015 e nel 2016) ha scritto: "Non mollare mai". Intervistato da Sky dopo le Libere del GP Austria, Espargaró ha aggiunto: "Non voglio giustificare Maverick, non si deve fare quello che ha fatto. Non è un bel periodo per lui, non è felice sulla moto, sta soffrendo molto. Per fortuna è diventato papà da poco tempo, così riesce a tranquillizzarsi quando non va in moto. Adesso però ha bisogno di un cambio molto grande nella sua vita: sarebbe bello se questo cambio fosse un passaggio in Aprilia. Dal punto di vista umano, essendo un suo amico, spero che torni ad essere felice e a mostrare il suo talento, perché adesso non lo sta facendo vedere".