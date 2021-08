Vinales-Yamaha, i possibili scenari per il futuro

La Yamaha ha sospeso Vinales per motivi disciplinari, il pilota (dopo essersi scusato) ha osservato i colleghi da bordo pista durante il GP Austria. Quale sarà il futuro tra Maverick e la casa giapponese? Ecco i possibili scenari. Intanto nelle prossime ore è atteso un comunicato dell'Aprilia, che ufficializzerà l'ingaggio dello spagnolo per il Mondiale 2022

Dopo la sospensione da parte della Yamaha e le successive scuse da parte di Vinales, resta da capire adesso quale sarà l’immediato futuro tra Maverick e la casa giapponese. Esistono diverse possibilità, mentre la certezza è una sola: nelle prossime ore arriverà il comunicato dell’Aprilia che ufficializzerà l’ingaggio di Vinales per il Mondiale 2022. Ma cosa succederà allo spagnolo in questa stagione? La decisione sarà presa in Giappone, nella sede della Yamaha.