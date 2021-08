Per tutti gli appassionati del Motomondiale c'è un'importante data da segnare in agenda: il 6 marzo 2022 il circuito qatariota di Losail darà il via alla nuova stagione con la tradizionale gara in notturna. Intanto questo weekend si corre a Silverstone, tutte le gare live su Sky: Moto3 alle 12.20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15.30

CALENDARIO MOTOGP 2021