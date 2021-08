Sono tanti gli scenari di mercato che si stanno delineando in questo momento del Motomondiale, a cominciare dal passaggio di Vinales in Aprilia: diffuso oggi il comunicato ufficiale sui test che il pilota spagnolo svolgerà con la RS-GP a Misano il 31 agosto e il 1 settembre. Ma c'è un'altra indiscrezione che sta prendendo sempre più corpo: è l'ingaggio di Dovizioso da parte di Petronas, con l'intervento diretto di Lin Jarvis (managing director Yamaha): non ci sono le firme, non sono stati ancora discussi i dettagli, ma l'accordo quadro c'è.