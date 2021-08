Rossi: "Mi piacerebbe correre con Dovizioso"

Morbidelli già in questa stagione al posto di Vinales in Yamaha ufficiale, Dovizioso al fianco di Rossi in Petronas? Valentino apre a questo scenario: "Mi piacerebbe correre con lui, ci rispettiamo, abbiamo lottato tanto insieme e poi non ho mai pensato che si sarebbe ritirato l’anno scorso, tant'è che in Portogallo non sono neanche andato a salutarlo!". Questo weekend si corre a Silvestone: il GP di Gran Bretagna è live su Sky

Sono giorni caldi sul fronte del motomercato, a cominciare dalla situazione di Vinales, che dopo la separazione con la Yamaha è pronto a iniziare la sua nuova avventura con l'Aprilia. Il pilota spagnolo sarà in sella alla RS-GP il 31 agosto e il 1° settembre sul tracciato di Misano Adriatico. E poi? Espargarò: "Conoscendolo, credo che vorrà correre già nel prossimo GP in programma quello di Aragon". Con Morbidelli al posto di Vinales nella Yamaha ufficiale si parla dell'ipotesi di vedere Dovizioso in Petronas al fianco di Rossi. Valentino non ha dubbi: "Mi piacerebbe correre con lui, ci rispettiamo, abbiamo lottato tanto insieme e poi non ho mai pensato che si sarebbe ritirato l’anno scorso, tant'è che in Portogallo non sono neanche andato a salutarlo!".