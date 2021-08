Dopo aver annunciato l'addio alle corse, Valentino Rossi ha comunicato che la compagna Francesca Sofia Novello è incinta di una bambina. Il 'Dottore' diventerà papà per la prima volta a 42 anni

Come la chiusura di un cerchio: è un momento di cambiamenti nella vita di Valentino Rossi , che dopo aver deciso di ritirarsi dalle corse ha annunciato che presto diventerà papà di una bambina . E lo ha fatto, ovviamente, a modo suo: il 'Dottore' ha comunicato la bella notizia sui suoi profili social , trasformandosi proprio in quello che è da sempre il suo soprannome. Vale ha infatti indossato un camice da medico e ha postato tre foto insieme alla compagna Francesca Sofia Novello : " Dopo un'attenta visita - la didascalia utilizzata da Rossi - possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina ".

Due settimane fa l'annuncio dell'addio alle corse

La notizia della futura paternità arriva per Valentino a due settimane dall'annuncio del ritiro dalle corse. La leggenda delle moto aveva comunicato l'intenzione di lasciare al termine del mondiale di Motogp lo scorso 5 agosto: "Mi dispiace un sacco - le sue parole -, avrei voluto correre per altri 25 anni ma purtroppo non è possibile". Adesso potrà dedicarsi alla famiglia insieme alla compagna Francesca Sofia Novello, modella e influencer di 27 anni con la quale il nove volte campione del mondo ha una relazione da circa tre anni. La loro storia sarà coronata dall'arrivo di una bambina: a 42 anni, Valentino Rossi diventerà papà.