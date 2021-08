Vinales, test con l'Aprilia in programma a Misano

Maverick Vinales pronto alla sua nuova avventura con l'Aprilia. Dopo la separazione da Yamaha con effetto immediato, il pilota spagnolo sarà in sella alla RS-GP per una due giorni di test - 31 agosto e 1° settembre - sul tracciato di Misano Adriatico. "Inizia il percorso d'inserimento di Maverick nella nuova struttura che lo accompagnerà per tutto il 2022 - si legge nel comunicato Aprilia - un avvicinamento graduale al miglior affiatamento, essenziale in un campionato straordinario come la moderna MotoGP".