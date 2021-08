Sorride Rossi, dopo le prime due prove libere del GP di Gran Bretagna, concluse con il decimo tempo: "Questa mattina mi sono sentito bene da subito. Con la soft ho fatto un bel tempo, poi sono stato uno dei pochi a provare anche la hard, ma è molto al limite, dobbiamo capire se riusciamo a finire il GP con la media. In generale sono soddisfatto, siamo partiti bene, sono contento di essere nella top ten". "Cercherò di confermarmi domani, anche se so che sarà dura: per farcela si dovrà togliere almeno un secondo perché le temperature dovrebbero alzarsi, sono previsti 4-5 gradi in più, la pista sarà più veloce. Vedremo", aggiunge Valentino.