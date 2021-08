Il direttore tecnico Aprilia, Romano Albesiano, traccia il bilancio della prima giornata di test di Vinales in sella alla RS-GP: "Non potevamo sperare in nulla di più, Maverick ha girato con la moto identica a quella di Espargaró ottenendo rapidamente un ottimo tempo". Il 1 settembre il secondo atto: news, foto e video su Sky Sport 24 (canale 200) e Skysport.it

Più che positivo, ad essere precisi "Meglio di così non potevamo sperare": il direttore tecnico dell'Aprilia si gode il debutto di Vinales nella prima giornata di test di Misano. Un'altra ottima notizia, dopo lo storico terzo podio di domenica scorsa, ottenuto grazie al terzo posto di Espargaró. "Il bilancio è sicuramente molto positivo" - aggiunge Albesiano, prima di entrare nei dettagli tecnici - Maverick ha voluto iniziare con una moto configurata esattamente come quella di Aleix, senza modifiche". "Non ci sono stati problemi e nemmeno necessità di cambiare particolari, il pilota è riuscito a centrare con rapidità un tempo più che discreto (1:33.00)", ha concluso Albesiano. E martedì si torna subito in pista: nuova giornata di test dalle 9 alle 18 circa, attraverso Antonio Boselli avrete tutti gli aggiornamenti su Sky Sport 24 (canale 200) e su Skysport.it.