Secondo appuntamento per Vinales e l'Aprilia, sul circuito di Misano: prosegue il lavoro in vista dell'esordio nel Motomondiale. In pista anche su Ducati Bagnaia, Zarco e Marini, tutti come da regolamento con moto stradali. News, foto e video con Antonio Boselli su Sky Sport 24 (canale 200) e Skysport.it

L'APRILIA ACCENDE IL SORRISO DI VINALES - VINALES: "GRANDI SENSAZIONI"