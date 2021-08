Misano, l'Aprilia accende il sorriso di Vinales

Maverick Vinales è un pilota felice, il ritorno in pista dopo la rescissione consensuale con la Yamaha non poteva essere migliore. Ad attenderlo a Misano, l'intera squadra test dell'Aprilia Racing per un debutto che tutti, a partire dall’amministratore delegato Massimo Rivola, si ricorderanno per tanto tempo. Vinales dopo pochi giri è riuscito a stampare un 1.33.000 notevole per le condizioni in cui ha girato. Il pilota spagnolo infatti non ha fatto nessun tipo di richiesta all’Aprilia se non quella di girare con la stessa moto con cui Aleix Espargaró ha conquistato il podio domenica. Non solo, per Vinales era la prima volta in assoluto che girava con un motore ad architettura a V che ha un’erogazione diversa rispetto ai quattro cilindri in linea. Eppure si è trovato subito a proprio agio, soprattutto al primo attacco del gas, con una moto stabile in frenata e sopratutto con un talento straordinario che tutti hanno potuto cogliere dopo pochi giri.