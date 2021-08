L'attesa è finita: dopo la festa di Silverstone, con lo storico podio ottenuto grazie al 3° posto di Aleix Espargarò, l'Aprilia si gode a Misano i primi giri di Maverick Vinales. Il pilota spagnolo è sceso in pista con una moto con un'ergonomia ancora non ottimale, ma sembra soddisfatto dopo il debutto in pista su una moto con un motore V4. Antonio Boselli seguirà l'intera giornata: news, foto e video su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport.it

VIDEO. TEST MISANO, VINALES IN PISTA CON APRILIA