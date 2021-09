Moto2, Lowes per il poker in Spagna

Nel weekend il Motmondiale fa tappa ad Aragon. Sam Lowes in Moto2 ha la possibilità di centrare la sua quarta vittoria sul circuito spagnolo. In Moto3 i padroni di casa sono imbattuti dal 2016: i piloti italiani sono chiamati ad invertire la tendenza, ma non sarà facile

Sam Lowes detiene un record assoluto in Moto2: è l’unico pilota ad aver vinto tre volte in un circuito, record che ha ottenuto l’anno scorso con una perentoria doppietta dalla pole ad Aragon. Lowes quindi in questo weekend ha la possibilità di calare il poker ad Aragon, migliorando ulteriormente questo primato, che resterà imbattuto a lungo, visto che tra tutti i piloti in attività, nessuno ha vinto più di due volte in un circuito.

Un preludio del possibile vincitore, probabilmente, lo avremo già al sabato: ad Aragon il poleman della Moto2 ha vinto in 9 occasioni su 12, tre su quattro, e tutti i successi sono giunti dalle prime quattro posizioni in griglia. Di più, solo una vittoria non è giunta dalla prima fila: quella di Franco Morbidelli, dalla quarta piazza nel 2017. Quello di Morbidelli del 2017 è uno dei due successi italiani, dopo quello di Andrea Iannone nel 2010. Siamo terzi per vittorie qui: comanda la Spagna con 5 (consecutive: dal 2011 al 2015), quindi la Gran Bretagna, grazie alla tripletta di Lowes di cui sopra.