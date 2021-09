L'esame del Motorland non sarà uno dei più semplici per il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, reduce dalla vittoria di Silverstone con cui ha consolidato la vetta della classifica (ha 65 punti di vantaggio su Mir): ad aspettarsi un weekend difficile è lo stesso pilota francese della Yamaha. "Quella di Aragon è probabilmente la pista peggiore del calendario. Non per il team, ma per me", dichiara Quartararo. "Ho conquistato la pole l'anno scorso, è vero, ma non sono mai riuscito a essere costante. L'obiettivo è fare quindi un passo avanti nel mio rendimento su questo circuito, voglio risolvere il problema, imparare a essere costante anche qui", sottolinea il Diablo.