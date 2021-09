Ad Aragon per la prima volta due piloti Aprilia hanno preso parte a una conferenza MotoGP: Aleix Espargaró, salito sul podio nell’ultimo GP a Silverstone, e Maverick Vinales, al debutto questo weekend con la casa di Noale. È un momento magico per l’Aprilia, che in Gran Bretagna ha conquistato il primo podio della sua storia in MotoGP grazie al terzo posto di Aleix Espargaró. "Quel podio è stato fondamentale per il nostro percorso, mi sento più rilassato, sono nelle giuste condizioni per poter fare ancora meglio", dice Espargaró nella conferenza del GP Aragon, dove inevitabilmente ha parlato anche di Vinales. Lui e Maverick sono molto amici e hanno già lavorato insieme in Suzuki nel 2015 e nel 2016. "Sono molto contento che Vinales faccia parte del nostro team, mi piace l'idea di correre nella stessa squadra, il futuro è luminoso per l'Aprilia – assicura Aleix –. Non sarà facile migliorare ancora, perché siamo a un buon livello, ma è una bellissima sfida, sono sicuro che io e Maverick riusciremo a coglierla".