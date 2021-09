Sulla scia del terzo posto conquistato a Silverstone, il primo podio nella storia dell'Aprilia in MotoGP, arriva un altro super piazzamento per Aleix Espargaró nelle prove libere di Aragon, dove il catalano ha staccato il secondo tempo (1:47.886) alle spalle della Ducati di Jack Miller. "Sono soddisfatto di questo venerdì - spiega a Sky Sport il 32enne di Granollers - abbiamo provato tutte le opzioni, perché qui il degrado delle gomme è molto alto. Certamente, dopo il risultato ottenuto in Inghilterra sono molto più rilassato, sicuro di me stesso. Ci siamo tolti un peso, finalmente. Ma la mattina seguente eravamo già concentrati su questo GP: lunedì ero in bici, alle 9 ci siamo sentiti con Massimo Rivola (l'amministratore delegato della casa di Noale, ndr) e ci siamo detti che dobbiamo rimanere sul pezzo, va benissimo il podio, ma il nostro obiettivo è ancora lontano. Per questo sono sempre molto affamato".