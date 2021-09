Sventola il tricolore nelle qualifiche di Aragon: doppietta Ducati Bagnaia-Miller, Pecco (alla 5^ prima fila consecutiva) è il primo italiano in pole sul tracciato spagnolo in top-class. Il team di Borgo Panigale davanti a tutti al via in top-class per la 50^volta. Rivediamo tutti i numeri, in attesa della gara in programma domenica alle 14 live su Sky. F1 a Monza, nessuna contemporaneità con le due ruote: GP alle 15

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GUIDA TV