Dopo una settimana di pausa, la MotoGP torna in pista nel deserto di Aragon. Ecco gli orari delle gare, in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14. C'è grande curiosità per vedere il debutto di Vinales in sella all'Aprilia. In pista anche la F1 a Monza, live su Sky Sport F1: gara alle 15, nessuna contemporaneità con la MotoGP

Al Motorland occhi puntati su Maverick Vinales: dopo la separazione dalla Yamaha e i test con l'Aprilia a Misano, lo spagnolo è pronto a tornare in gara con la casa di Noale. L'Aprilia punta forte su di lui per proseguire nel percorso di crescita, che ha portato Aleix Espargaró a conquistare il primo podio per il team italiano in MotoGP a Silverstone. Sarà curioso vedere di nuovo in pista Marc Marquez: lo spagnolo ad Aragon ha conquistato 5 vittorie in 7 gare disputate in top-class. E poi c'è la voglia di riscatto di Bagnaia: Pecco, dopo il difficile weekend di Silverstone, cerca il riscatto su una posta tradizionalmente complicata per le Ducati. Il pilota italiano però non vuole perdere altro terreno da Quartararo, leader del Mondiale con 206 punti, a +65 su Mir. A proposito di Mir, attenzione alle Suzuki, dato che Aragon è una pista che si adatta bene alle caratteristiche della moto giapponese.