Raul Fernandez ha vinto una gara monotona, quasi noiosa, eccezion fatta per le cadute (tante) che hanno rimescolato la classifica di una domenica avara di sorpassi. La più eclatante quella di Sam Lowes, scattato dalla pole position e caduto mentre era all’inseguimento dello spagnolo, ormai staccato e con poche possibilità di agguantare l’avversario in fuga. Fernandez l’ha voluta a tutti i costi questa vittoria, ha liquidato in fretta il compagno di squadra, nonché leader del campionato, Gardner. L’australiano quando ha capito che non poteva resistere si è messo in attesa al terzo posto, controllando senza prendersi rischi. Attesa premiata, il britannico gli ha regalato un secondo posto che gli assicura il primato in classifica con una perdita contenuta (appena 4 punti a fronte di un vantaggio di 39 lunghezze). Fernandez non molla la presa, tiene sotto pressione Gardner e si conferma un rookie fenomenale con la quinta vittoria al primo anno: “Gli ultimi cinque giri sono stati però una sofferenza” ha raccontato tenendosi la mano destra fasciata per l’operazione di sette giorni prima.