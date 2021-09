Ad Aragon Bagnaia è stato semplicemente perfetto: a complimentarsi con Pecco è il favorito della vigilia, Marc Marquez, protagonista di una spettacolare battaglia con il ducatista fino all'ultima curva. "Spingevo, le provavo tutte, ma Pecco andava forte ovunque, non aveva punti deboli. Per me è stato il weekend più duro fisicamente, ma il migliore dal punto di vista del feeling con la moto". E ora si va a Misano: GP il 19 settembre live su Sky

Ad Aragon Marquez si arrende a Bagnaia dopo un duello spettacolare all'ultima curva: "Sono contento per il secondo posto, perché dopo due cadute di fila non era facile approcciare così la gara. Oggi ci ho provato dall'inizio, ho seguito Pecco ma nel finale lui è stato davvero molto bravo, in accelerazione era velocissimo, ho provato di tutto". Dopo averlo fatto a fine gara in sella alla sua Honda, Marc ribadisce le proprie congratulazioni al ducatista nelle interviste post GP: "L'ho studiato per capire dove lui fosse veloce, ho cercato i suoi punti deboli ma lui andava forte dappertutto. Sembrava Dovizioso, ma con maggiore velocità in curva; dove pensavo di superarlo frenava dopo, accelerava meglio e io ero solo un po' più forte in alcuni frenate".